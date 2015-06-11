اليوم.. سماع مرافعات الدفاع والنيابة العامة بقضية مقتل "شيماء الصباغ"

تستكمل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة، بسكرتارية أحمد فهمى، رابع جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدنى بعد أن أكد جاهزيتهم للمرافعة بالجلسة السابقة، كما سيتم سماع مرافعة النيابة العامة بنفس الجلسة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

- أخبار مصر العاجلة.. تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ11يونيو