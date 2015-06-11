استجابة لليوم السابع.. نقل الباعة الجائلين بالإسكندرية إلى "باكيات" جديدة

استجابة لما تم نشره بجريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر فى 8 يونيو 2015 تحت عنوان "الإسكندرية تفشل فى حل مشكلة الباعة الجائلين"، أفادت محافظة الإسكندرية فى رد رسمى ورد إلى الجريدة بأنه قد تم إجراء عدة اجتماعات مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية واللواء حسين رمزى السكرتير العام للمحافظة واللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام المساعد والباعة الجائلين لحل تلك المشكلة.

وقامت المحافظة فى نطاق حى المنتزه بإنشاء عدد 630 باكية بسوق شارع 30 ورفض الباعة الانتقال إليها، كما تم إنشاء وتسكين عدد 266 باكية بالجزيرة الوسطى بشارع المعهد الدينى.

وفى نطاق حى شرق قام الحى بإنشاء عدد 72 باكية بشارع سوق الشركة العربية ورفض الباعة الجائلين استلامها والانتقال إليها.

أما عن حى وسط فقد قامت المحافظة بإنشاء وتسليم عدد 301 باكية للباعة الجائلين بمنطقة سنترال الأوتو (محطة مصر) (174 باكية كمرحلة أولى، 127 باكية كمرحلة ثانية).

وحول موقف الباعة الجائلين بحى الجمرك فقد تم إنشاء عدد 51 باكية على سور الأبنية التعليمية بشارع السبع بنات بالمنشية وتم تسليمها للباعة الجائلين، وتم الاتفاق على نقل الباعة الجائلين لأرض جراج المتحدة مع إقامة تندة للحماية من الشمس طبقا للتخطيط المقدم من الباعة الجائلين بالمنشية، وذلك لحين إيجاد حلول نهائية لمشكلة الباعة الجائلين بالمنطقة.

وجار دراسة نقل الباعة الجائلين (بائعى خان الخليلى) بمنطقة قلعة قايتباى لجراج فاروس حفاظا على المظهر العام لمنطقة القلعة.

وعن الموقف بحى غرب فقد تم إنشاء عدد 210 باكيات للباعة الجائلين على سور مقابر عامود السوارى بكرموز، بالإضافه إلى إنشاء عدد 224 باكية أمام الموقف الجديد "سريعة الفك والتركيب"، وتم الإعلان عنها ولم يتقدم أحد.

وأضاف بيان المحافظة أنه تم تخصيص باكيات للباعة الجائلين داخل الموقف الجديد، وقد تم الاتفاق مع المحافظ على تسوية موقف الباعة الجائلين بالموقف الجديد بعد الرؤيه القانونية وفقا لمطالبهم.

وفى حى العجمى تقدم الباعة الجائلين بطلب إنشاء باكيات خلف مساكن الإيجى كاب بالهانوفيل، وجارى الدراسة لإقامة باكيات للباعة الجائلين بمنطقة مساكن الإيجى كاب (تتسع لعدد 130 باكية كمرحلة أولى)، سيتم تسكين الباعة الجائلين المحصورين بشارع الهانوفيل الرئيسى بها، وجار عرض الأمر على المجلس التنفيذى للتصديق على إقامتها.

كما طالب الباعة الجائلين خلال الاجتماعات إنشاء رابطة أو اتحاد للباعة الجائلين، على أن يقوموا بتسديد الضرائب المستحقة للحكومة.

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