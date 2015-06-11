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البابا تواضروس يترأس وفدا كنسيا اليوم لزيارة قناة السويس الجديدة

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البابا تواضروس يترأس وفدا كنسيا اليوم لزيارة قناة السويس الجديدة البابا تواضروس يترأس وفدا كنسيا اليوم لزيارة قناة السويس الجديدة
أكدت مصادر كنسية أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيترأس اليوم الخميس وفدًا كنسيًا من الأساقفة والآباء الكهنة لزيارة مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال المصدر لليوم السابع، إن البابا سيغادر المقر البابوى وسط تشديدات أمنية وعناصر من الأمن الوطنى لتأمين الزيارة دون أن يصطحب أيًا من عناصر الكشافة الكنسية فى زيارته على أن تستغرق الزيارة عدة ساعات يعود بعدها إلى المقر البابوى.

كان البابا قد تلقى دعوة رسمية من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لزيارة المشروع.

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