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تعرف على جراحات العمود الفقرى المناسبة لكبار السن والمرضى المزمنين

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تعرف على جراحات العمود الفقرى المناسبة لكبار السن والمرضى المزمنين تعرف على جراحات العمود الفقرى المناسبة لكبار السن والمرضى المزمنين
مشاكل العمود الفقرى، من أكثر الأمراض انتشارا، وقد يعانى منها الكثيرون، ولها تأثير ضار على الصحة، وتوجد حول الجراحات الخاصة بها الكثير من الشائعات.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد إبراهيم رشيد أستاذ العمود الفقرى بكلية الطب جامعة عين شمس: إنه مع تطور جراحات العمود الفقرى وتعددها، وجد أن من العمليات الجراحية الحديثة التى لاقت نجاحا باهرا، استئصال الانزلاقات الغضروفية والتجفيف الحرارى للغضاريف، وإعادة تشكيل الفقرات، لافتا إلى أن التدخل الجراحى المحدود فى العمود الفقرى من الجراحات المتقدمة فى الجراحة ويتم من خلاله علاج الكثير من مشكلات العمود الفقرى.

ويتابع أن عمليات التدخل الجراحى المحدود، من خلالها يتم علاج مشاكل الديسك أو الانزلاق الغضروفى واستبدال الغضاريف التالفة عن طريق الغضروف الصناعى، مضيفا أن هناك عمليات لإعادة تشكيل الفقرات .

ويضيف أن عمليات التثبيت الداخلى للفقرات، يتم خلالها معالجة كسور الفقرات والتى تعتمد على علاج عمليات العمود الفقرى، مما يسهل إجراء العمليات فى كبار السن والمرضى الذين يعانون من الموانع الصحية للتخدير الكلى والمرضى الذين يخشون الجراحة التقليدية على حالتهم الصحية، مرضى القلب والسكر غير المنتظم أو الضغط المرتفع.

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مصر 365