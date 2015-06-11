المتهمون بالسطو على سيارة بنك مصر بدمياط يطعنون على أحكام المؤبد

تقدمت هيئة الدفاع عن 6 متهمين بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، لإلغاء الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالانضمام لتشكيل عصابى ، والسطو المسلح على سيارة بنك مصر بمحافظة دمياط، وسرقة مليون و200 ألف جنيه من أموال البنك.

وتضمن الطعن العديد من الأسباب التى لجأ إليها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين، للمطالبة بإعادة محاكمتهم وإلغاء عقوبة السجن المؤبد، وعلى رأسها الفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع.

وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط بتاريخ 23 مارس الماضى، حكماً بإدانة 7 أعضاء بتشكيل عصابى بينهم متهم هارب، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، والمتهمون الذين تقدموا بالطعن هم كل من: محمد أبو زهرة، وطلعت أحمد محمد زناتى، وشحتة رمضان عبد الرازق، ومروان عبد العاطى السيد، ومحمد السعيد محمد، وأحمد سعيد حسن محمد.

تعود كواليس الأحداث إلى فبراير 2013 بتلقى مديرية أمن دمياط بلاغاً قدمه نبيل أحمد عيسى، مدير بنك مصر فرع دمياط، يفيد أنه حال توجه سيارة خاصة بالبنك لتوصيل مليون ومائتى ألف جنيه إلى فرع دمياط الجديدة، قامت مجموعة مسلحة بقطع الطريق بواسطة سيارة نقل كانوا يستقلونها، واستوقفت سيارة الأموال بقوة السلاح بعد أن أطلقوا النيران.

واستولت العصابة على المبلغ المالى والسيارة الخاصة بالبنك، وفروا بها هاربين تاركين السيارة الخاصة بهم على الطريق، ونتج عن إطلاقهم للنيران إصابة المواطن محمد رشاد فهيم بطلق نارى بالقدم اليسرى، أثناء قدومه صدفة إلى مدينة دمياط الجديدة مستقلا سيارة ميكروباص.