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أمن الإسكندرية يوجه ضربة لتجار الهيروين ويضبط كمية بـ2 مليون جنيه

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أمن الإسكندرية يوجه ضربة لتجار الهيروين ويضبط كمية بـ2 مليون جنيه أمن الإسكندرية يوجه ضربة لتجار الهيروين ويضبط كمية بـ2 مليون جنيه
نجحت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشرقاوى من ضبط عدد من تجار المخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل محاولة توزيعها على أوساط الشباب بالمحافظة.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى والعميد هانى مدحت رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع قطاع مصلحة الأمن، قيام عدد من تجار المواد المخدرة بتحديد موعد لتسليم الهيروين لعملائهم لتوزيعها على الشباب، على أن يتم إغراق الأسواق بها قبل عيد الفطر.

وتمكن الرائد خالد السقا والرائد عمرو الدفراوى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بتوجيه أكبر ضربة أمنية فى هذا المجال، حيث تمكنا من ضبط كل من "خالد.عِ" عاطل مقيم ك 26 ساحلى - الذراع البحرى – العامرية، و"مصطفى.ف" عاطل مقيم ك 26 ساحلى - الذراع البحرى – العامرية، وبحوزتهما 3 لفافات أسطوانية لمخدر الهيروين تزن نحو كيلو جرام ومبلغ مالى، كما تم ضبط "إبراهيم.د" عاطل ومقيم الذراع البحرى - العامرية، و"مستور.د" عاطل مقيم الذراع البحرى العامرية، بحوزتهما 24 لفافة أسطوانية لمخدر الهيروين تزن نحو 6 كيلو جرامات، وقدرت قيمة المخدرالمضبوط بنحو 2 مليون جنيه، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط وأقروا بحيازتهم للهيروين بقصد الاتجار وترويجها بين أوساط الشباب.

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مصر 365