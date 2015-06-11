تاجر تحف يتفق مع حارس لسرقة مقتنيات فيلا قيمتها 4 ملايين جنيه

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الامن العام لمكافحة جرائم سرقات المساكن فى إلقاء القبض على مرتكبى واقعة سرقة فيلا، بمنطقة بيانكى غرب الإسكندرية .

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية معلومات، أكدتها التحريات السرية التى قام بها المقدم وليد إبراهيم والمقدم ياسر سرى والرائد مصطفى هدية والرائد طارق الشناوى إلى قيام كل من "عبد اللاه .ع "مواليد 1956 خفير ومقيم كوم حمادة البحيرة، و"كمال .ك " مواليد 1969 تاجر تحف ومقيم 5 شارع عبد الرازق - العطارين بارتكاب واقعة سرقة فيلا بمنطقة بيانكى والاستيلاء على مقتنياتها من مجموعة كبيرة للتحف والأنتيكات والمقتنيات الأثرية قدرت قيمتها بأربعة ملايين جنيه، فتم ضبطهما وبإرشاد المتهمين تم إعادة المسروقات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.