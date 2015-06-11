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شهود عيان: جبهة النصرة تقتل 20 شخصاً من الدروز فى شمال سوريا

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شهود عيان: جبهة النصرة تقتل 20 شخصاً من الدروز فى شمال سوريا شهود عيان: جبهة النصرة تقتل 20 شخصاً من الدروز فى شمال سوريا
ذكر شهود عيان أن جماعة جبهة النصرة المتشددة، جناح تنظيم القاعدة فى سوريا، قتلت 20 شخصا من طائفة الدروز فى قرية "قلب لوزة" فى ريف إدلب شمال سوريا.

وأكد عدد من الأهالى لوكالة الأنباء الألمانية، أن" الذى ارتكب المجزرة هو إرهابى تونسى جهادى يدعى ابو عبد الرحمن التونسى، حيث هاجم منزل احد الضحايا مطالبا تسليم ابنهم الذى يؤدى الخدمة فى جيش النظام السورى لكن الأهالى رفضوا تسليمه كونه غير موجود فى المنزل أصلا ، ثم اطلق النار على بعض من اهله و حصل اشتباك مع اهالى مقربين من الضحايا".

ولم يتسن التأكد من صحة تلك الرواية من مصادر رسمية، وتدخل الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط امس بهذا الخصوص ما ادى لنوع من التهدئة حاليا ، حسب مقربين من جنبلاط .
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