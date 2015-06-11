لو بتعانى من غثيان الحمل.. كلى بسكويت واشربى ليمون ونظمى وجباتك

الغثيان من أهم الأعراض المزعجة التى تتعرض لها النساء فى فترة الحمل وخاصة الشهور الأولى منه، وعلى الرغم من شيوع تلك الأعراض فى فترة الحمل، إلا أنها قد تمثل خطورة حقيقة على صحة المرأة وجنينها، وتعرضها للجفاف وهبوط ضغط الدم وربما الإجهاض فى الحالات الشديدة.

هذا ما يؤكده استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، مقدما عددا من النصائح الهامة للمرأة فى فترة الحمل، للحد من الآثار السلبية لحالات الغثيان وهى:

>- تناولى قطعا من البسكويت منخفض السكريات فور الاستيقاظ من النوم.

>- تناول كوبين من عصير الليمون على مدار اليوم، فهو يحد من أعراض الغثيان إلى درجة كبيرة.

>- قسمى الوجبات إلى ست أو سبع وجبات صغيرة ومحدودة الكمية، بدلا من ثلاثة رئيسية.

>- تجنبى تناول الطعام الدسم والذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون وكذا الطعام المسبك.

>- اهتمى بالعصائر الطبيعية المعدة بالمنزل، وتناولى حصصا ثابتة يوميا من الخضراوات والفواكه.

>- تناولى الطعام ببطء وعلى فترات طويلة وانتظرى دقائق بين القضمة والأخرى.

>- تجنبى الحركة بعد أو أثناء تناول الطعام، وبالطبع لا تتناولى الطعام وأنت فى السيارة أو اثناء وجودك فى وسائل المواصلات المتحركة.