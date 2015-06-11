أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتعانى من غثيان الحمل.. كلى بسكويت واشربى ليمون ونظمى وجباتك

Google+ Print
لو بتعانى من غثيان الحمل.. كلى بسكويت واشربى ليمون ونظمى وجباتك لو بتعانى من غثيان الحمل.. كلى بسكويت واشربى ليمون ونظمى وجباتك
الغثيان من أهم الأعراض المزعجة التى تتعرض لها النساء فى فترة الحمل وخاصة الشهور الأولى منه، وعلى الرغم من شيوع تلك الأعراض فى فترة الحمل، إلا أنها قد تمثل خطورة حقيقة على صحة المرأة وجنينها، وتعرضها للجفاف وهبوط ضغط الدم وربما الإجهاض فى الحالات الشديدة.

هذا ما يؤكده استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، مقدما عددا من النصائح الهامة للمرأة فى فترة الحمل، للحد من الآثار السلبية لحالات الغثيان وهى:
>- تناولى قطعا من البسكويت منخفض السكريات فور الاستيقاظ من النوم.
>- تناول كوبين من عصير الليمون على مدار اليوم، فهو يحد من أعراض الغثيان إلى درجة كبيرة.
>- قسمى الوجبات إلى ست أو سبع وجبات صغيرة ومحدودة الكمية، بدلا من ثلاثة رئيسية.
>- تجنبى تناول الطعام الدسم والذى يحتوى على نسبة عالية من وكذا الطعام المسبك.
>- اهتمى بالعصائر الطبيعية المعدة بالمنزل، وتناولى حصصا ثابتة يوميا من الخضراوات والفواكه.
>- تناولى الطعام ببطء وعلى فترات طويلة وانتظرى دقائق بين القضمة والأخرى.
>- تجنبى الحركة بعد أو أثناء تناول الطعام، وبالطبع لا تتناولى الطعام وأنت فى السيارة أو اثناء وجودك فى وسائل المواصلات المتحركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم