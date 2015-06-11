للرجل.. حصوات الكلى وتضخم البروستاتا من أسباب التهابات الجهاز التناسلى

التهابات الجهاز التناسلى عند الرجال أحد الأمراض التى تصيبهم نتيجة أسباب وعوامل مختلفة على حسب الفئة العمرية، كما أن هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة بالتهابات الجهاز التناسلى.

أسباب التهابات الجهاز التناسلى

>حول ذلك يقول عمرو الأهوانى استشارى أمراض الذكورة بالقصرالعينى، إن التهابات الجهاز التناسلى عند الرجال أحد الأمراض الشائعة التى تصيبهم نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها":

>1)إصابة الجهاز التناسلى بالبكتريا تبدأ من البروستاتا والتى عادة تصيب الرجال كبار السن الذين يعانون من تضخم البروستاتا أو وجود حصوات بالجهاز البولى.

>2)إقامة علاقات غير شرعية مما يؤدى لانتقال العدوى من وإلى طرفى العلاقة وغالبا يحدث ذلك بين الشباب مما يساهم فى إصابتهم بمرض السيلان وبكتريا الكلاميديا .

أهم أعراض التهابات الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلى

>ويتابع د. الأهوانى قائلا "هناك بعض الأعراض والتى تظهر على الرجل كمؤشر للإصابة بالتهابات الجهاز التناسلى وأهمها":

>1)وجود الألم بالخصيتين.

>2)وجود إفرازات من الجهاز التناسلى .

>3)حرقان أثناء التبول .

أهم طرق التشخيص والعلاج التهابات الجهاز التناسلى

>وأشار د. الأهوانى قائلا "يتم تشخيص التهابات الجهاز التناسلى من خلال عمل تحليل بول وسائل منوى للكشف عن الخلايا الصديدية وأنواع البكتريا المسببة لوجود التهابات الجهاز التناسلى، ويتم وصف العلاج ببعض أدوية المضادات الحيوية المتخصصة لعلاج البكتيريا المسببة للالتهابات .

وأضاف د. الأهوانى "يجب على الأشخاص كبار السن معالجة حصوات الكلى وتضخم البروستاتا لتفادى الإصابة بالتهاب الجهاز التناسلى والامتناع عن العلاقات الجنسية غير المشروعة لتفادى نقل العدوى.