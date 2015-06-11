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افتتاح فرع المصرية لتجارة الجملة بالداخلة فى الوادى الجديد الأسبوع المقبل

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افتتاح فرع المصرية لتجارة الجملة بالداخلة فى الوادى الجديد الأسبوع المقبل افتتاح فرع المصرية لتجارة الجملة بالداخلة فى الوادى الجديد الأسبوع المقبل
قال المهندس صلاح السيد مدير مديرية بالوادى الجديد، إنه سيتم افتتاح فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة فى مدينة موط "مول الداخلة التجارى"، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وتجهيزه وطرح مواد غذائية به بقيمة 4 ملايين جنيه، والذى يفتتحه الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبوع المقبل، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد.

وفى سياق متصل، أكد مدير التموين أن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، قد وافق على تخصيص مساحة 850م2 لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة لإنشاء مخازن ومجمع استهلاكى لتوفير الخدمات والسلع الغذائية للمواطنين بمركز الفرافرة، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالى مركز الفرافرة بتكلفة مخفضة.

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مصر 365

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