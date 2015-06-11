قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أمس، إطلاق اسم "الشهداء" على شارع الإذاعة بشمال سيناء، الواقع فى نطاق حى المساعيد غرب العريش، والذى شهد سقوط أكبر عدد من ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والشرطيين والمدنيين، من خلال عمليات اغتيالات منظمة نفذتها عناصر إرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أسر شهداء العمليات الإرهابية والقذائف العشوائية من العسكريين والشرطيين بشمال سيناء أمس، والذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات التنفيذية والأجهزة المعنية.

وتم خلال اللقاء التشاور بين المحافظ وأسر الشهداء على إطلاق أسماء ذويهم على المدارس والميادين والشوارع والمنشآت الحيوية.

وقال حرحور، إنه سيتم إطلاق اسم الشهيد العميد محمد سلمى سواركة على ميدان الشيخ زويد، واسم الشهيد الملازم مصطفى جاويش على مدرسة المساعيد للتعليم الأساسى، واسم الشهيد العقيد رضا رمزى على مدرسة اغزيوان ببئر العبد، كما تم تلقى 3 رغبات من أهالى شهداء، لإطلاق أسماء شهدائهم على شوارع بسيناء.

وطالب الأهالى المحافظ بتكريم الشهداء الآخرين من الأهالى الذين سقطوا ضحايا الإرهاب من رموز قبلية وشباب، وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس، وانتقدوا تغافل أسماء شهداء آخرين من المدنيين سقطوا نتيجة تعرضهم لقذائف عشوائية من أهالى قرى الشيخ زويد ورفح.

وأعلن محافظ شمال سيناء، خلال اللقاء عن تبنى المحافظة إصدار كتاب وثائقى يحمل قصص الشهداء، وقال إن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنهت كل الإجراءات الخاصة بإنهاء الإجراءات لصرف التعويضات والمبالغ المالية المستحقة للشهداء والمصابين، حيث تقرر صرف معاش استثنائى لأسرة كل شهيد بواقع 1500 جنيه شهريًا إذا كان لا يعمل، وإذا كان يعمل ومعاشه أقل من 1500 جنيه يتم استكماله، وإذا كان يحصل على معاش 1500 جنيه شهريًا أو أكثر تحصل أسرته على معاش الشهيد، والجمع بينه وبين أى معاش آخر، وذلك بخلاف التعويض الأولى بواقع 10 آلاف جنيه فورًا لأسرة الشهيد، ومبلغ 5000 جنيه لكل مصاب، مؤكدًا أنها مجرد إعانة عاجلة من الدولة لدعم أسر الشهداء والمصابين، وإن كانت لا تفى قدر الشهيد أو المصاب.