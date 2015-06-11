برنامج "هم وأنا" يرصد تاريخ النجوم على روتانا المصرية

تنطلق أول أيام شهر رمضان المبارك، الحلقة الأولى من البرنامج الفني "هم وأنا" في جزئه الأول، والذي تنتجه "فينومينال برودكشن"، وتعرضه "روتانا المصرية"، وهو من إعداد وتقديم الزميل الإعلامي علي فقندش.

من جهته، أشار الإعلامي علي فقندش إلى أنه انتهى من تصوير 30 حلقة من البرنامج، وستكون نقطة إنطلاق لأجزاء أخرى تضم الفنانين السعوديين والخليجيين، مؤكداً أن البرنامج الذي أخرجه محمد طلعت ستعرضه العديد من القنوات الفضائية بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح المشرف العام على البرنامج المنتج شادي زاهد أن البرنامج يرصد تاريخ نجوم الفن في الوطن العربي، وأهم المراحل التي مرّوا بها، وذكرياتهم التي لا تنسى. واستضاف العديد من الفنانين، منهم أحمد راتب، ونيرمين الفقي، وحمدي حافظ، وفاروق فلوكس، وعايدة رياض، ومحسن محي الدين، ومحمود الجندي، ونجوى فؤاد، وسماح أنور، وغيرهم من الأسماء التي قدّمت عطاءات مميزة في الساحة الفنية العربية.

وأوضح زاهد أن اختيار فريق عمل البرنامج كان بعناية فائقة من أفضل الموجودين على الساحة من مخرج التلفزيون المصري محمد طلعت، مروراً بالمنتج الفني ميساء يسري، وباقي فريق العمل. كما تم اختيار مواقع وستوديوهات التصوير في أماكن جديدة ومتميزة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"