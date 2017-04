هل أعطي الضوء الأخضر لإنتاج فيلم Bad Boys 3؟

بعد خمس سنوات من الانتظار، يبدو أن شركة Sony مصرّة على إنتاج جزء ثالث من فيلم Bad Boys بعد أن بدأ المنتج Jerry Bruckheimer محادثاته مع المخرج Joe Carnahan لتولي إعادة كتابة السيناريو وإخراج الجزء الجديد. ولكن يبقى السؤال ماذا بعد موافقة المخرج؟ وهل سيتمكن من إقناع Will Smith بالانضمام مجدداً الى Martin Lawrence في دور البطولة؟ وهل ستعطي شركة Sony الضوء الأخضر لإنتاجه؟ أسئلة قد نعلم أجوبتها في القريب العاجل لأن الشركة المذكورة تحاول إطلاق هذه السلسلة مجدداً بعد نجاحها في إطلاق سلسلة Spider-Man بالتعاون مع شركة Marvel. يذكر أن فيلم Bad Boys ساهم في انطلاقة المخرج Michael Bay عام 1995 وجمع مبلغ 141 مليون دولار على شباك التذاكر عالمياً والجزء الثاني Bad Boys II جمع 273.3 مليون دولار عالمياً. أما المخرج Joe Carnahan فقدّم لنا مجموعة من الأفلام أذكر منها: Smokin’ Aces و The Grey و The A-Team.