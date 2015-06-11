تكريم نجوم الفن في حفل الأكاديمية العربية

الإسكندرية - أحمد عاشور تصوير - سامح المنسي وشريف عبد ربه

أقيم حفل مميز في الإسكندرية، لعرض مشاريع تخرّج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور مجموعة من نجوم الفن إلى جانب محافظ الإسكندرية.

بدأ الحفل في السادسة بعرض مشاريع تخرّج الطلاب من خلال أفكار اقتصادية لمشاريع تساعد في خدمة الناس وتحقق عائداً مادياً مميزاً.

وشاركت في الحفل 6 مجموعات طلابية، وفازت المجموعة التي قدمت مشروعاً يعتمد على الحواس الخمس في التسويق، وفازت المجموعة بدعم مادي من إحدى الشركات العقارية بالإسكندرية بلغ 100 ألف جنيه.

وقبل إعلان النتيجة، أكد محافظ الإسكندرية هاني المسيري أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب، وأن كل من يحتاج لمساعدته يراسله على إيميله الشخصي، كما أكد لهم أن من يريد العمل في المحافظة خلال الصيف فهو مرحب به تماماً.

ودعا المسيري الطلاب لبذل مزيد من الجهد لأن مصر في حاجة لأفكارهم وطموحهم.

من النجوم الذين حضروا الحفل رجاء الجداوي، وفاروق الفيشاوي، ودرة وتم تكريمهم من مسئولي الأكاديمية كما تم تكريم الإعلاميين بوسي شلبي وتامر شلتوت، وهما من قاما بتقديم الحفل.

ومن بين الضيوف أيضاً حضرت الفنانة حسناء سيف الدين إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال بمحافظة الإسكندرية، كما شاركت ملكة جمال الكون "Patricia Peklar" في الحفل بوصلة غنائية أمتعت الحضور.

كما شاركت الفنانة الشابة سارة ناجي في الحفل بفستان فرح مميز من تصميم عمرو البنا، وتألقت بإطلالة مبهرة لفتت انتباه الحضور حيث اعتمد التصميم على الطراز الكلاسيكي الملكي.

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