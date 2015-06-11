هذا ما أثار غضب عارضة الأزياء إيرينا شايك

أثارت إشاعة نشرتها صحيفة إسبانية غضب عارضة الأزياء الشهيرة Irina Shayk، إذ تحدّثت عن علاقة ربطت الحسناء الروسية بـ Sepp Blatter رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجعلت صحيفة El Mundo الإسبانية اسم العارضة البالغة من العمر 29 عاماً في تقرير خاصّ عن رئيس مؤسسة الفيفا المستقيل Sepp Blatter تحت عنوان "كلّ النساء في حياة Blatter".

وأكّد التقرير أنّ علاقة Irina بـ Blatter هي ما سهّل حصول Cristiano Ronaldo، حبيبها السابق ونجم فريق ريال مدريد، على جائزة الكرة الذهبية.

وعلى الفور، نفت Irina هذه الشائعات عبر متحدّث باسمها قال: "الشائعات بشأن علاقة عاطفية كانت بين Irina وBlatter هي مجرد تشويه لسمعتها".

وأضاف: "ليس لدينا نيّة لأيّ تحرك، لأنّ ما نشر في الصحيفة ليس له أساس".

يُذكر أن Irina Shayk تربطها اليوم علاقة عاطفية بالممثل الأمريكي الشهير Bradley Cooper، بعد أن جمعتها علاقة دامت 5 أعوام بنجم كرة القدم الشهير الذي انفصلت عنه منذ أشهر Cristiano Ronaldo .