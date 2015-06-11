وفاة النجم جايمس بلاست عن عمر ناهز 86 عاماً

توفي يوم الثلاثاء قائد الفريق الموسيقي James Last Orchestra والملحن الألماني James Last عن عمر 86 عاماً في ولاية فلوريدا الأمريكية.

Last الذي تجاوزت مبيعات ألبوماته 80 مليون نسخة عالميا، إشتهر بأغاني البوب التي أداها بصحبة الفريق الموسيقي.

وطرح James أول ألبوم له والذي حمل اسم (Non Stop dancing) في 1965.

واكتسب Last شهرة عالمية، وفي وقت سابق من هذا العام قدم عرضا في قاعة رويال البرت هول بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال مصدر مقرب من الراحل إنه توفي وسط عائلته في فلوريدا، بعد مرض قصير وستقام مراسم تأبين له في هامبورغ خلال الأسابيع القليلة القادمة.