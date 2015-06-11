بالصور: أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو للعام 2015

فازت الشابة الروسية Oksana Voyevodina بلقب ملكة جمال موسكو للعام 2015، خلال السهرة التي أقيمت مساء الثلاثاء على مسرح ناديجدا بابكينا للأغنية الروسية الشعبية.

Voyevodina البالغة من العمر 22 عاما، وهي طالبة في كلية الاعمال بمعهد بليخانوف الاقتصادي، فازت في المسابقة بفضل الخبرات التي اكتسبتها كونها عارضة للأزياء.

وشكرت Oksana على انستغرام والديها على مساعدتهما لها في تحقيق الفوز لكونهما منحاها الثقة بالنفس.

يذكر أن مسابقات ملكة جمال موسكو تقام كل عام ويمكن أن تشارك فيها جميع الفتيات الساكنات بموسكو وضواحيها ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عاما.

وتمنح لجنة التحكيم، إلى جانب لقب ملكة الجمال، لقب وصيفة ملكة الجمال، وملكة الفتان، وملكة الرشاقة، وملكة الابتسامة، وملكة الصور الفوتوغرافية.