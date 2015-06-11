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الجبهة لـ"رافضى انضمامهم للقائمة الموحدة": نستطيع تشكيل قوائم بمفردنا

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الجبهة لـ"رافضى انضمامهم للقائمة الموحدة": نستطيع تشكيل قوائم بمفردنا الجبهة لـ"رافضى انضمامهم للقائمة الموحدة": نستطيع تشكيل قوائم بمفردنا
أكد يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب سيكون مسئولاً عن تنظيم الجلسة التشاورية للأحزاب يوم الاثنين المقبل، لبحث تشكيل قائمة موحدة.

وعن رفض أحزاب التيار الديمقراطى لمشاركة ائتلاف الجبهة المصرية فى القائمة، قال قدرى إن الأمر متروك لهم، وأنه فى حال توافق مختلف الأحزاب حول ضرورة استبعاد "الجبهة المصرية"، فالائتلاف سيكون لديه قوائمه التى سيخوض بها، مشددًا على أن قوائم الجبهة المصرية موجودة وقادرة على منافسة أى قائمة تُشكل.

وتابع، "من يتحدث عن ذلك يتمكن من تشكيل قائمة مستقلة، وفى النهاية نحن نحترم الجميع ونريد أن تكون القائمة شاملة حتى من يطالبون باستبعادنا، مشددًا على أن القائمة الموحدة هدفها الأول هو مصلحة الوطن".
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