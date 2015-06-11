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أمن الإسكندرية يضبط الهارب من الإعدام فى قضية أحداث كرداسة

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أمن الإسكندرية يضبط الهارب من الإعدام فى قضية أحداث كرداسة أمن الإسكندرية يضبط الهارب من الإعدام فى قضية أحداث كرداسة
تمكن النقيب إبراهيم جاب الله الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ أبيس" دائرة ثانى الرمل من ضبط "ناجى.ش.أ"، 32 سنة، عامل، مقيم كفر الدوار- محافظة البحيرة وله محل إقامه آخر البراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة، والمحكوم عليه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مذبحة كرداسة"- غيابيـاً- بالإعدام، وجارى اتخاذ إجراءات ترحيله للتنفيذ عليه.

حيثيات الحكم بإعدام 22 متهما فى قضية "اقتحام قسم كرداسة"..المحكمة: المتهمون رسخ فى صدورهم الحقد ضد رجال الأمن وارتكبوا جناية القتل العمد..وأحد المتهمين أعطى إشارة الذبح للمتجمهرين فهاجموا مركز الشرطة

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