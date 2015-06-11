"واتس آب اليوم السابع": قارئ يستغيث لعدم صدور فاتورة كهرباء منزله بالشرقية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل القارئ حمدى سعيد غنيمى الصادق، شكوى بسبب عدم صدور فاتورة كهرباء للعداد رقم 3515674 الخاص بمسكنه الكائن بعزية درويش، منيا القمح، بمحافظة الشرقية، منذ أكثر من عامين، على الرغم من إرساله العديد من الشكاوى للمسئولين.

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