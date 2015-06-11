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اليوم.. انطلاق قافلة سكانية بمركز شباب الجبلايات بحى الجناين بالسويس

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اليوم.. انطلاق قافلة سكانية بمركز شباب الجبلايات بحى الجناين بالسويس اليوم.. انطلاق قافلة سكانية بمركز شباب الجبلايات بحى الجناين بالسويس
ينظم فرع المجلس القومى للسكان بالسويس قافلة سكانية بمركز شباب الجبلايات بحى الجناين، اليوم الخميس، ضمن القوافل التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، لنشر التوعية السكنية والثقافية بين المواطنين، خاصة فى الأحياء الأكثر فقراً.

وأشار بيان صادر من الديوان العام لمحافظة السويس، إلى أن القافلة سيشارك فيها مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشئون الصحية إدارة تنظيم الأسرة والإعلام السكانى والهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية الأوقاف وحى الجناين ومجمع الإعلام ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وشباب الجامعة لمشاركة شباب القرية فى اليوم السكانى تحت إشراف عبير على مدير عام الفرع، تحت رعاية اللواء العربى السروى محافظ السويس.

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مصر 365