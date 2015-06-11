موجز الصحافة المحلية.. "سواق" الأقصر ينقذ معبد الكرنك من الإرهاب

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "سواق الأقصر ينقذ معبد الكرنك من الإرهاب"، حيث لقــى إرهابيــان مصرعهمــا، وأصيب 5 مــن المدنيين وقــوات الأمن فى تفجير انتحارى، صباح الأربعاء، بمحيط معبد الكرنك بالأقصر.

وأكد عدد من العاملين بمنطقة المعبد لـ«اليوم الســابع»، أن الهجوم إرهابى قام بــه 3 أشــخاص دخلوا إحــدى الكافيتريات بجوار جراج أتوبيســات السياحة، والتى تبعد عن مدخل معبد الكرنك قرابة 150 مترًا.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أنه سيعقد اجتماعًا مهمًا مع التحالف المشارك فى أعمال التكريك فى قناة السويس الجديدة يوم الأحد المقبل، لوضع اللمسات النهائية لتجهيز المجرى الملاحى للإبحار أمام جميع أنواع السفن.

وأكدت جريدة "الأخبار،" أن حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية، أعلن أنه تقرر عقد اجتماع ثلاثى بين وزراء الموارد المائية فى كل من "مصر، السودان، وإثيوبيا"، بالإضافة إلى الخبراء من الدول الثلاث بالقاهرة، فى 15 يونيو الحالى ولمدة 3 أيام، لاستعراض العرض الفنى المشترك بين المكتبين الاستشاريين بشان النهضة لاعتماده ليبدأ فى الأسبوع التالى توقيع العقد.

وقالت جريدة "المصرى اليوم"، إن خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه منح الشركة المصرية للاتصالات فرصة لمراجعة الأسعار التى ستقدم بها شركات المحمول حتى يتم الوصول إلى الاتفاقات النهائية لخفض أسعار الإنترنت، وتحسين جودتها خلال أيام، وأضاف الوزير، خلال ندوة لمجلس الأعمال "المصرى - الكندى"، أمس، "نعمل 18 ساعة يوميًا لنحقق شيئًا لبلدنا، ونأمل الوصول إلى معدل نفاذ للإنترنت يبلغ 50%، وذلك يتطلب تزويد مليون منزل بالخدمة كل عام".

وأوضحت جريدة "الشروق"، أن النيابة العامة بالإسكندرية أحالت أمس، 6 كوادر ينتمون لجماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فى قضايا تظاهر وتحريض على العنف ضد الدولة، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانتماء لجماعة الإخوان، والقيام بأعمال إجرامية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، بالإضافة إلى التحريض على أعمال العنف والشغب، ومخالفة وخرق قانون التظاهر، والسعى لإحداث حالة فوضى بالبلاد، والتحريض على الاعتداء على مؤسسات الدولة.

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