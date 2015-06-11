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بالفيديو.. الصين تغزو الأسواق العربية بـ"عروسة محجبة" فى فوانيس رمضان

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بالفيديو.. الصين تغزو الأسواق العربية بـ"عروسة محجبة" فى فوانيس رمضان بالفيديو.. الصين تغزو الأسواق العربية بـ"عروسة محجبة" فى فوانيس رمضان
لم يكن غريبًا، فى الفترة الماضية غزو الصين للأسواق المصرية بمنتجاتها المختلفة، خاصة ألعاب الأطفال التى اعتمد صانعوها بإصدارها فى قوالب من شخصيات حقيقية وكرتونية محبوبة لدى الأطفال، لكنها وفرت ألعابًا تتناسب مع العادات والتقاليد الإسلامية المتبعة فى شهر رمضان.

ولوحظ انتشار الملابس المحتشمة والحجاب لبعض الألعاب الصينية، كما صممت "عروسة محجبة" تغنى أغانى رمضانية شهيرة مثل "رمضان جانا" و"وحوى يا وحوى"، لتكون بديلاً عن الفانوس الذى اعتاد عليه الأطفال فى هذا الشهر.

ورصدت كاميرا قناة اليوم السابع المصورة، وجود “عروس” لعبة جديدة محجبة مرتدية جلبابًا بألوان فاتحة مناسبة لألوان ملابس الأطفال، ومرتدية حجابًا طويلاً معها ملابسها التى ترتديها فى المنزل، وهو جلباب وأدواتها، كما دون على علبة العروس رسومات لمساجد لتعبر عن “إسلامية العروس”، فضلاً عن بعض الشعارات التى انتشرت للتنديد بدعوات خلع الحجاب، مثل “تاجى حجابى” بجوارها صورة لفتاة تقرأ القرآن.

وانتشرت العروس بمحال الأطفال بسوق الفجالة برمسيس، بجانب فوانيس وزينة رمضان المختلفة، واستطاعت أن تحقق إقبالاً شديدًا من الزبائن فى فترة وجيزة، وذلك لارتدائها الحجاب.

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مصر 365

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