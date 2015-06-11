"6 أبريل": إضراب اليوم ضمن حملة "وأخرتها" ومستمرون بفعاليات أخرى

قال محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إن إضراب اليوم الخميس بداية حملة "وأخرتها"، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة بعدد من الفعليات النوعية رفضًا لغلاء الأسعار، واستمرار تردى الأوضاع المعيشية للمواطن - على حد قوله.

وأضاف نبيل لـ"اليوم السابع"، أن الحركة انتهت أمس الأربعاء من توزيع منشورات الدعوة للإضراب، مؤكداً أن عددًا من المواطنين تفاعل مع الحملة وأرسل للحركة صورًا له، بعد قيامه بطباعة المنشور الداعى للإضراب، وتوزيعه على المواطنين فى الشارع.

وأضح عضو المكتب السياسى للحركة، أن هناك استجابات تلقائية للحركة دون تنسيق، زاعمًا أن الفكرة انتقلت لنقابة الأطباء التى دعت لوقفة احتجاجية على تردى أوضاعهم، وكذلك إضراب نقابتى المحامين والصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية.