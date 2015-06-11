"واتس آب اليوم السابع": سقوط الحوائط والأسقف بمستشفى الصدر بالجيزة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صوراً تظهر تردى وتهالك البنية التحتية بمستشفى الصدر بالجيزة، وسقوط أجزاء من الحوائط والأسقف.

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مستشفى الصدر



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تدنى حالة المستشفى



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قسم الجراحة



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الحوائط متهالكة