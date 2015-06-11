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مصرع 4 وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بقنا

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مصرع 4 وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بقنا مصرع 4 وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بقنا
لقيت ربة منزل و3 من أطفالها مصرعهم، فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، فيما أصيب زوجها ونجلته والسائق في حادث انقلاب سيارة وتفحمها بالطريق الزراعى الشرقى نجع حمادى – سوهاج بناحية الأربعين بمركز نجع حمادى.

كان اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بمصرع ربة منزل تدعى "هوايدا .ع.أ" وأطفالها "نورا محمد على 8 أعوام وشقيقتيها وردة 5 أعوام وبسمة 3 أعوام"، فيما أصيب زوجها محمد على نور الدين 36 عاما ونجلته "هدى" 10 أعوام.

وأصيب السائق جراء انقلاب السيارة وتفحمها وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وتم تحرير المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.
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