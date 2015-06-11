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الطقس معتدل على الوجه البحرى وحار جنوب الصعيد والقاهرة 30 درجة

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الطقس معتدل على الوجه البحرى وحار جنوب الصعيد والقاهرة 30 درجة الطقس معتدل على الوجه البحرى وحار جنوب الصعيد والقاهرة 30 درجة
تشير حالة الطقس اليوم إلى طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحه البحرية.

وسجلت درجات الحرارة فى

القاهرة

العظمى 30 والصغرى 21، ودرجات الحرارة فى

الإسكندرية

العظمى 25 والصغرى 21 ودرجات الحرارة فى

شرم الشيخ

العظمى 36 والصغرى 26 ودرجات الحرارة فى

أسوان

العظمى 38 والصغرى 29 درجة.

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