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إيمان البحر درويش لـ"التجمع": الاعتذار عن مسابقة الرقص أو ساحات القضاء

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إيمان البحر درويش لـ"التجمع": الاعتذار عن مسابقة الرقص أو ساحات القضاء إيمان البحر درويش لـ"التجمع": الاعتذار عن مسابقة الرقص أو ساحات القضاء
اتهم الفنان إيمان البحر درويش، حزب التجمع بالإساءة لاسم وتاريخ سيد درويش، بسبب أزمة مسابقة الرقص بأحد مقرات الحزب، مؤكداً أنه إذا لم يتقدم الحزب باعتذار رسمى، فساحات القضاء أولى بحسم هذا الخلاف، على حد قوله.

وقال "درويش" فى مداخلة هاتفيه ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم 2": "الورثة تحملنى الدفاع عن اسم سيد درويش، وهناك أخطاء فى تنظيم هذا المهرجان وهذا الكلام يحدث فى الأفراح والمناسبات، لكن ليس فى حزب سياسى كالتجمع، ومن المرفوض أن يقدم هذا الشكل من الغناء فى حزب له تاريخ وباسم سيد دوريش".

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