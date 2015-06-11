اشتباكات عنيفة في مأرب وعدن.. ومصرع 16 من ميليشيات التمرد

لقي 10 مسلحين حوثيين مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت امس بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية ل"الرياض" إن نحو 10 مسلحين حوثيين وموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قتلوا في اشتباكات بمديرية صرواح غرب مأرب، وقتل أحد رجال المقاومة، وجرح آخرون من الجانبين. وذكرت المصادر ان من بين القتلى نجل القيادي الحوثي مبارك المشن.

وذكر المصدر بأن رجال المقاومة تمكنوا من السيطرة على موقعين للحوثيين محاذيين لجبل مرثد الاستراتيجي.

وتدور اشتباكات عنيفة على مشارف المحافظة منذ أكثر من شهرين، في محاولة من الحوثيين وصالح إسقاط المحافظة والسيطرة عليها بالقوة.

يأتي هذا فيما شن طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في جبهة الجفينة بمنطقة صرواح في مارب. وذكرت مصادر قبلية ان الطيران دمر معدات حربية للانقلابين.

كما شن الطيران سلسلة غارات مكثفة على مواقع المتمردين الحوثيين في مناطق مختلفة من صعدة واستهدفت منازل ومقرات لهم في تنبزة بمديرية ساقين. كما قصف الطيران تجمعات للحوثيين في قفلة عذر بمحافظة عمران. وقصف الطيران مواقع للحوثيين في منطقة الغيل بمحافظة الجوف بعد يوم من قصف استهدف تجمعات لهم وادى الى مقتل القيادي الحوثي حسين الهبيلي.

وفي مدينة تعز قتل خمسة مدنيين واصابة 16 اخرين في قصف عشوائي لميليشيات الحوثي وصالح على احياء سكنية في المدينة. وقال سكان محليون ل"الرياض" ان المدينة لم تنم من شدة القصف العشوائي الذي طال احياء متفرقة منها الروضة وجبل جرة والجمهوري فيما استمرت الاشتباكات العنيفة في اكثر من منطقة في المدينة التي تعيش وضعا انسانيا صعبا وتردي للخدمات وانقطاع تام للوقود والكهرباء وحصار يفرضه الحوثيون وانصار صالح على دخول المواد التموينية والاغاثية الى المدينة. وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات الموالية للحوثيين ومسلحي المقاومة جوار جبل الجرة وتمكن مسلحو المقاومة من افشال محاولة مستميتة للسيطرة على جبل الجرة.

وفي مدينة عدن تقدمت المقاومة الشعبية امس، إلى جزيرة العمال وفندق فالينسيا على الطريق البحري المؤدي للمطار لأول مرة منذ بدء المواجهات مع المسلحين الحوثيين وقوات صالح.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إنهم تقدموا إلى الجزيرة التي تقع باتجاه المعلا وكريتر، وتتبع مديرية خور مكسر، واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان، أجبرت المسلحين الحوثيين على التراجع.

واشارت المصادر الى مقتل أكثر من ستة من المسلحين الحوثيين والموالين لصالح أثناء المواجهات، فيما قتل ثلاثة من رجال المقاومة، وجرح عدد آخر من الجانبين.

وأكدت مصادر محلية ل"الرياض" أن طائرات التحالف استهدفت فجر امس، مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات صالح، في مناطق مختلفة بمدينة عدن، جنوبي البلاد، تركزت على مداخل المدينة وأصابت آليات وعربات عسكرية.

يأتي ذالك فيما استمرت المواجهات على الأرض بين المقاومة الشعبية من جانب ومليشيات الحوثي وقوات صالح من جانب آخر في عدة جبهات أبرزها جبهة بئر احمد التي يحاول الحوثيون وحلفاؤهم السيطرة عليها.

وفي محافظة لحج جنوبي البلاد، تمكنت لجان المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على جميع المواقع التي كان يتمركز فيها مسلحو الحوثي وقوات صالح، في مديرية المسيمير، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 5 من مقاتلي المقاومة الشعبية.