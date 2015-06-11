أهالى التل الكبير يطالبون بمحاسبة المقصرين عن انقطاع مياه الشرب المتكرر

قال عدد من أهالى مدينة التل الكبير لـ"اليوم السابع"، إنهم يشكون من تكرار انقطاع مياه الشرب لأربع أو خمس مرات يوميًا طوال الشهور الماضية دون سابق إنذار أو إذاعة بمكبرات الصوت، كما كان يحدث من قبل لتوفير احتياجاتهم من المياه للشرب والاستخدامات المنزلية.

وطالب الأهالى بضرورة محاسبة المسئولين عن الشركة القابضة للمياه بالتل الكبير، وإقالة المقصرين المتسببين فى ذلك، وإيجاد الحلول السريعة لهذه الأزمة قبل حلول شهر رمضان المبارك، خاصة أن محطة المياه الكبرى بالتل الكبير على وشك الانهيار بسبب الإهمال الشديد من قبل مسئولى الشركه القابضة وعدم وجود صيانة لمأخذ المياه على ترعة الإسماعيلية، وهو ما تسبب فى تعطل فوانيس المأخذ وطلمبات ضخ المياه، مما يؤدى إلى ضعف كميات المياه التى يتم ضخها من المحطة للمدينة.

وأضاف الأهالى، أنهم قاموا بالشكوى لمجلس المدينة أكثر من مرة لاتخاذ اللازم ومحاسبة ومتابعة الشركة والمسئولين عن مياه التل الكبير، إلا أنه لم يتم شىء حتى الآن.