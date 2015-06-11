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90 تربوياً ومتخصصاً يناقشون تفعيل برنامج «فطن» الوقائي

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90 تربوياً ومتخصصاً يناقشون تفعيل برنامج «فطن» الوقائي 90 تربوياً ومتخصصاً يناقشون تفعيل برنامج «فطن» الوقائي
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مواجهة الانحرافات الفكرية والسلوكية في أقوى برنامج وقائي وطني يحمي الطلاب والطالبات

الخبر - إبراهيم الشيبان

    يجتمع 90 مشاركا اليوم (الأربعاء) في المنطقة الشرقية لمناقشة رؤية ورسالة وأهداف البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن"، الذي يرعاه الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم على مدى يومين وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية. وتأتي انطلاقة الملتقى التعريفي لبرنامج "فطن" بالمنطقة الشرقية بحضور إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تمهيداً لإطلاق عمليات التدريب لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات، وإطلاق الحملة الإعلامية للبرنامج. وقال الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل الوزارة للتعليم رئيس اللجنة الفنية لبرنامج "فطن": "إن هذه المرحلة من البرنامج تعد من أهم المراحل التي يجب أن نعي من خلالها الأدوار المناطة بنا لتوصيل الرسالة والأهداف التي أطلق من أجلها، ونعي أيضاً مدى قدرتنا على الوصول إلى الشرائح والفئات المستهدفة".

وأشار ناصر العريني مدير عام البرنامج "فطن" أن البرنامج سيحقق أهدافه في جعل الطلاب والطالبات دعائم محصنة تجاه أي سلوك أو أفكار قد تخل بتوجهاتهم وأفكارهم وتشوه سلوكياتهم الإيجابية تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

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