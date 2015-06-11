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مشروب قمر الدين يحميك من تشنج العضلات وتصلب الشرايين

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مشروب قمر الدين يحميك من تشنج العضلات وتصلب الشرايين مشروب قمر الدين يحميك من تشنج العضلات وتصلب الشرايين
من المعروف أن نقص عنصرى البوتاسيوم والكالسيوم يتسببان فى حدوث مشاكل بالعظام كالانقباض أو ضعف العضلات، وهناك بعض المشروبات الغنية بهذه العناصر ومنها مشروب قمر الدين الذى يحتوى على العناصر المهمة للعظام.

وحول هذا يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إن المشمش والبرقوق من أهم الفاكهة التى تمد الجسم بالبوتاسيوم والكالسيوم اللذين يساعدان على بناء العضلات والعظام، مما له فائدة كبيرة لصحة العظام عند الأطفال.

ويتابع ان المشروبات الرمضانية كمشروب قمر الدين يعد من أفضل المشروبات التى تمد الجسم بعنصر البوتاسيوم، كما أنه مفيد جدا لمن يعانون من انقباض العضلات والشد العضلى وتشنج عضلات الساق الناتج عن نقص الكالسيوم والبوتاسيوم فى الجسم.

ويضيف أستاذ التغذية أنه الكالسيوم والبوتاسيوم من المعادن التى تساعد على تغذية العضلات، وفى حالة نقصها قد تؤدى إلى تشنجات بعضلات الساق وتصلب الشرايين الطرفية، التى قد تحدث ضيق فى الشرايين، مما ينتج عنها شد عضلى ناتج عن نقص تغذية العضلات.

يتابع د. محمد سيد مسعود أنه فى حالة التعرض للشد العضلى (الكرامب)، من الضرورى إجراء صورة دم كاملة، للتأكد من نسبة عنصر البوتاسيوم والكالسيوم فى الدم.

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مصر 365