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ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و2 مسدس و8 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 38 طلقة نارية)، فيما تم ضبط مسدس بحوزة شخص بالمعاش من مضبوطات مركز شرطة مغاغة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 كيلو بانجو بحوزة عاطل بالمنيا، حيث تم ضبط شخص يدعى "محمد.هـ"، وبحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كيلوات من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

كما تم القبض على 3 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات، وتم ضبط 1730 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم ضبط 23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 70 مخالفة مرافق منها قرارات إزالة فورية.

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مصر 365