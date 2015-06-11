النرويج توافق على استضافة 8 آلاف لاجئ سورى بحلول نهاية 2017

وافقت النرويج على استضافة 8 آلاف لاجئ سورى بحلول نهاية عام 2017، وذلك بموجب اتفاق توصلت اليه الأحزاب السياسية الرئيسية فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الليلة إنه بموجب هذا الاتفاق تخطط النرويج لاستيعاب ألفى لاجئ هذا العام، وهو عدد يزيد ب 500 لاجئ عما كان مخططا له، و3 آلاف لاجئ فى كل من العامين 2016 و 2017.

وتستجيب الأعداد الجديدة للحصص التى حددتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعتبر العدد الجديد حلا وسطا بين ما طالبت بها حكومة الاقلية اليمينية التى عارضت أى زيادة فى عدد اللاجئين وأحزاب الوسط واليسار التى طالبت باستيعاب 10 آلاف لاجئ فى السنتين المقبلتين، وينص الاتفاق على صرف مساعدات مالية لمناطق البلاد المختلفة لمساعدتها فى استيعاب اللاجئين السوريين.