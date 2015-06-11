مؤتمر التربة: الأرض الزراعية فى مصر تعانى.. ولابد من اعتماد على النظم الحيوية

قال الدكتور إبراهيم أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس والخبير الزراعى، إن مساحة الأرض الزراعية الحيوية التى لا تستخدم الكيماويات والمبيدات، تضاعفت فى السنوات الأخيرة لتصل الى 80 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 7000 فدان تخضع للمعايير الصارمة لمنظمة ديمتر العالمية المسؤولة عن وضع القواعد والضوابط ومنح شهادات الجودة للمزارع فى مجال الزراعة الحيوية المستدامة.

وأضاف أبو العيش، حسب بيان إعلامى للجامعة، أن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة اختارت شعار "عام التربة" لعام 2015، إيمانا منها بأهمية إدراك العالم لخطورة تلويث وتدمير التربة الزراعية على المستقبل البشرى.. وقد شارك فى المؤتمر قيادات "منظمة ديمتر" العالمية على هامش انعقاد جمعيتها العمومية هذا العام بالقاهرة، مشددا على أن الطرق الاعتيادية فى الزراعة، والتوسع فى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات أدت الى تدمير البيئة، وتركت تأثيرا مباشرا على صحة واقتصاديات وثقافة المصريين.

وحذر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق خلال كلمته بالمؤتمر العام الدولى للتربة الزراعية والذى عقد بجامعة هليوبوليس، من عدم الاهتمام بالأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الأرض الزراعية فى مصر تستغيث، وأن الأراضى الزراعية فى مصر لا تنتج إلا 50% من احتياجات المصريين، وهو ما يفرض علينا منع الاعتداء عليها بشتى الطرق قبل فوات الأوان لمواجهة الزيادة الكبيرة للسكان.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه ممثلون عن وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث وعدد من الأكاديميين ورواد الأعمال والمزارعين المعنيين بالزراعة الحيوية، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية لمنظمة ديمتر العالمية من الهند إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا الدنمارك والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا وهولندا وفرنسا والنمسا والسويد وفيرلندا وإنجلترا.