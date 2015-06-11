قالت إحدى صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنها على استعداد لعدم تسريب امتحانات يوم 14 يونيو المقبل، والتى يتوافق معه امتحانا الفيزيا والفلسفة والمنطق، وذلك فى مقابل تنفيذ مطالبه التى تتلخص فى، الاهتمام كل الاهتمام بالمدرس بما لديه من حقوق وامتيازات وعليه من واجبات، إلغاء التصنيف الطبقى للكليات بإلغاء التنسيق وتفعيل امتحانات القدرات، تطوير المناهج لرقمية وإلغاء الاعتماد على الورق ويشمل ذلك الامتحانات كافةً، إثبات قدرات العقلية المصرية.

وأضافت الصفحة، مساء الأربعاء: أوعدكم بأنى سأختفى تماما للأبد، وكـمبادرة منى كـ"شاومينج" ودليل على صدقى وحسن نيتى لن أسرب امتحانات أو إجابات فـى يوم 14 يونيو لكن الأقل يُطرح على الرأى العام أن تلك الشروط ستنفذ أو على الأقل جارى دراستها.

وحددت الصفحة يوم 15 يونيو 2015 القادم كآخر مهلة لتنفيذ الشروط وإلا سيستمر تسريب الامتحانات.

- صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" تعلن طرح تطبيق جديد لتسريب الامتحانات