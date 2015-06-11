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النيابة تأمر بضبط الفنان محمد رمضان لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن

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النيابة تأمر بضبط الفنان محمد رمضان لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن النيابة تأمر بضبط الفنان محمد رمضان لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بسرعة ضبط وإحضار الفنان محمد رمضان، لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بمنطقة نزلة السمان أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شد أجزاء"، واشتباه فى إصابة المواطن بعاهة مستديمة.

وأكد مصدر قضائى بنيابة الهرم، أن مشادة حدثت بين الفنان وبين مواطن يدعى "محمود.ط" 25سنة، انتهت بتعدى الأول على الثانى بقبضة حديدية فى يده، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة فى الوجه.

وأضاف المصدر، أن أمر الضبط والإحضار الصادر ضد المتهم، سيتم تعميمه على كل أقسام الشرطة والأكمنة، لسرعة إحضاره إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهام.


>- محمد رمضان فى كباريه بشارع الهرم لتصوير فيلمه "شد أجزاء" اليوم

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