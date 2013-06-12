"التجمع" ينظم مؤتمرا صحفيا حول تمرير قانون النقابات العمالية دون مناقشته مع العمال

كتب : خالد عبدالرسول منذ 22 دقيقة

تقيم أمانة العمال بحزب التجمع، ظهر السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي للحزب لإبداء ملاحظاتها حول "محاولة تمرير مشروع قانون النقابات العمالية في عجالة دون مناقشة مع أصحاب الحق وهم العمال".

وأشار الحزب إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون من لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، وذلك للخروج من مأزق وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية الدورة رقم 102 بسبب الانتهاكات للحريات النقابية واستمرار العمل بالقانون 35 لسنة 76 السيء السمعة وعدم إصدار قانون يتيح الحريات النقابية وتأجيل الانتخابات بقرارات إدارية، ما يعد تدخلا في الشأن العمالي والنقابي وعدم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بعودة النقابين المفصولين".