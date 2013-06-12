أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"التجمع" ينظم مؤتمرا صحفيا حول تمرير قانون النقابات العمالية دون مناقشته مع العمال

Google+ Print
"التجمع" ينظم مؤتمرا صحفيا حول تمرير قانون النقابات العمالية دون مناقشته مع العمال "التجمع" ينظم مؤتمرا صحفيا حول تمرير قانون النقابات العمالية دون مناقشته مع العمال

كتب : خالد عبدالرسول منذ 22 دقيقة

تقيم أمانة العمال بحزب التجمع، ظهر السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي للحزب لإبداء ملاحظاتها حول "محاولة تمرير مشروع قانون النقابات العمالية في عجالة دون مناقشة مع أصحاب الحق وهم العمال".

وأشار الحزب إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون من لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، وذلك للخروج من مأزق وضع على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية الدورة رقم 102 بسبب الانتهاكات للحريات النقابية واستمرار العمل بالقانون 35 لسنة 76 السيء السمعة وعدم إصدار قانون يتيح الحريات النقابية وتأجيل الانتخابات بقرارات إدارية، ما يعد تدخلا في الشأن العمالي والنقابي وعدم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بعودة النقابين المفصولين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر