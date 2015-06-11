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انتحار آسيوى من فوق صحن المطاف فى المسجد الحرام

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انتحار آسيوى من فوق صحن المطاف فى المسجد الحرام انتحار آسيوى من فوق صحن المطاف فى المسجد الحرام
أقدم آسيوى على الانتحار بالقفز من فوق صحن المطاف فى المسجد الحرام.

وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "الرياض" ، قال الرائد سامح السلمى الناطق الإعلامى باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وقوات الحج والعمرة، إن أحد المقيمين من جنسية آسيوية يبلغ من العمر 35 عاما قفز من أعلى الحاجز الزجاجى للشرفة الخاصة برواق فى الدور الأول من الجهة الشمالية إلى صحن المطاف، مما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن المنطقة التى سقط فيها تقع داخل نطاق مشروع التوسعة وغير مهيأة للصلاة، وهى منطقة عمل محاطة بحواجز بلاستيكية، وتخضع لحراسات مدنية من قبل الشركة المنفذة للمشروع، وقد تم التحفظ على الجثة وسلمت إلى جهة الاختصاص.

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مصر 365

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