مواطنان يتبرعان لسائق تاكسى الأقصر بعد إنقاذه معبد الكرنك من التفجير

فى لفتة إنسانية أبدى المواطن محمد أبو تمام، رغبته بالتبرع لسائق التاكسى الذى أبلغ عن الإرهابيين، الذين فشلوا فى استهداف معبد الكرنك.

وقال أبو تمام عبر الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع"، إنه يريد التبرع بمبلغ 1500 جنيه قيمة التأمينات المتراكمة عليه.

وقال المواطن، إنه يهدف من تبرعه للسائق الذى أنقذ المعبد من التفجير، أن يشجع كل مواطن بالإبلاغ عن أى خطر أو عمل إرهابى قبل وقوعه، وذلك لحماية مصر، كما أعلن مصرى يعمل بدولة الإمارات عن نيته فى تحويل مبلغ 1500 جنية للسائق.

يذكر أن سائق تاكسى يدعى "هيثم.م"، هو من شكك فى الإرهابيين الذين استهدفوا المعبد، بعدما استقلوا التاكسى الذى يقوده خلال توجههم إلى المعبد لتنفيذ العملية الإرهابية، فقام السائق بإبلاغ أمن المعبد لمتابعة الإرهابيين.

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