أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مواطنان يتبرعان لسائق تاكسى الأقصر بعد إنقاذه معبد الكرنك من التفجير

Google+ Print
مواطنان يتبرعان لسائق تاكسى الأقصر بعد إنقاذه معبد الكرنك من التفجير مواطنان يتبرعان لسائق تاكسى الأقصر بعد إنقاذه معبد الكرنك من التفجير
فى لفتة إنسانية أبدى المواطن محمد أبو تمام، رغبته بالتبرع لسائق التاكسى الذى أبلغ عن الإرهابيين، الذين فشلوا فى استهداف معبد الكرنك.

وقال أبو تمام عبر الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع"، إنه يريد التبرع بمبلغ 1500 جنيه قيمة التأمينات المتراكمة عليه.

وقال المواطن، إنه يهدف من تبرعه للسائق الذى أنقذ المعبد من التفجير، أن يشجع كل مواطن بالإبلاغ عن أى خطر أو عمل إرهابى قبل وقوعه، وذلك لحماية ، كما أعلن مصرى يعمل بدولة الإمارات عن نيته فى تحويل مبلغ 1500 جنية للسائق.

يذكر أن سائق تاكسى يدعى "هيثم.م"، هو من شكك فى الإرهابيين الذين استهدفوا المعبد، بعدما استقلوا التاكسى الذى يقوده خلال توجههم إلى المعبد لتنفيذ العملية الإرهابية، فقام السائق بإبلاغ أمن المعبد لمتابعة الإرهابيين.


>- انفراد.. قصة سائق تاكسى أنقذ الأقصر من أخطر عملية إرهابية.. هيثم: كل ما فعلته حبا فى مصر.. ويكشف: اثنان أفارقة حملا حقيبة متفجرات من الكباش لمعبد الكرنك ومنعانى من تفتيش شنطهما..ونفسى تتجدد رخصتى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور