"البيئة": محطة الصرف الصناعى بقويسنا تعالج 31 ألف متر مكعب مياه يوميًا

أكد الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة على متابعة أعمال التشغيل التجريبى لمحطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والتى سيتم الانتهاء من العمل بها قريبًا تمهيدًا لافتتاحها رسميًا فى أقرب وقت لحل أزمة الأحمال العضوية المنصرفة على مصرف الخضراوية ومنها إلى الرياح العباسى، والذى يصل إلى محافظة الغربية .

وأوضح الدكتور جمال الصعيدى فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أن المحطة ستعمل على معالجة 31 ألف متر مكعب مياه فى اليوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، بعد توفير التمويل اللازم عن طريق هيئة التنمية الصناعية، وجارى الانتهاء من التشغيل التجريبى ومد خط الصب النهائى على مصرف الخضراوية إلى المحطة بطول 2.5 كيلو وقطر 500م، كما يجرى الانتهاء من أعمال تركيب الكابلات الكهربائية ولوحات التشغيل، حيث ستعمل تلك المحطة لأول مرة بنظام إلكترونى كامل لتحديد أماكن الأعطال إلكترونيًا والتدخل الفورى لمعالجتها.

وقال الدكتور جنال الصعيدى، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التشغيل التجريبى للمحطة، وكل مصادر التلوث بالمناطق الصناعية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أنه سيتم توسعة كل أقطار المواسير للخطوط المغذية للمحطة من بعض المراحل الموجودة بالمنطقة، لتتناسب مع التوسعات التى تمت بالمحطة .

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