محافظ الإسكندرية: مؤسسة "أوناسس" العالمية تبرعت بتطوير مدخل المدينة

علق هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على زيارته لدولة اليونان، قائلا: "إن الزيارة لم تكن للفسحة وسافرت إلى دولة اليونان بهدف تنشيط السياحة ونقل بعض الخبرات، وعقد بعض الصفقات الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف "المسيرى"، فى تصريحات صحفية اليوم على هامش الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية أنه التقى مدير مؤسسة أوناسس العاملية، المصرى الأصل وتم الاتفاق على مساهمة المؤسسة فى تطوير حضارى لمنطقة مدخل الإسكندرية خلف كارفور بالكامل وبتصميم عالمى، بالإضافة إلى بناء جامعة يونانية بالإسكندرية، ومشرع لمتحدى الإعاقة بالإسكندرية بالتنسيق مع فريق عمل "أنا موهوب".

وأكد أنه التقى أيضا عددا من المصريين اليونانيين المهاجرين إلى اليونان حيث يبلغ عدد الجالية المصرية نحو 300 ألف مصرى، والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة فى تطوير الإسكندرية وتوصيل رسالة للعالم أن مصر آمنة وبيئة صالحة للاستثمار.

وأشار المحافظ إلى زيارته مقاطعة تدعى "تسالونيكى" باليونان للتعرف على خبرتهم فى القضاء على مشكلة القمامة ونقل تجربتهم فى هذا المجال، وكذلك الحفاظ على المبانى التراثية.