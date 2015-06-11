أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية: مؤسسة "أوناسس" العالمية تبرعت بتطوير مدخل المدينة

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: مؤسسة "أوناسس" العالمية تبرعت بتطوير مدخل المدينة محافظ الإسكندرية: مؤسسة "أوناسس" العالمية تبرعت بتطوير مدخل المدينة
علق هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على زيارته لدولة اليونان، قائلا: "إن الزيارة لم تكن للفسحة وسافرت إلى دولة اليونان بهدف تنشيط السياحة ونقل بعض الخبرات، وعقد بعض الصفقات الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف "المسيرى"، فى تصريحات صحفية اليوم على هامش الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية أنه التقى مدير مؤسسة أوناسس العاملية، المصرى الأصل وتم الاتفاق على مساهمة المؤسسة فى تطوير حضارى لمنطقة مدخل الإسكندرية خلف كارفور بالكامل وبتصميم عالمى، بالإضافة إلى بناء جامعة يونانية بالإسكندرية، ومشرع لمتحدى الإعاقة بالإسكندرية بالتنسيق مع فريق عمل "أنا موهوب".

وأكد أنه التقى أيضا عددا من المصريين اليونانيين المهاجرين إلى اليونان حيث يبلغ عدد الجالية المصرية نحو 300 ألف مصرى، والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة فى تطوير الإسكندرية وتوصيل رسالة للعالم أن آمنة وبيئة صالحة للاستثمار.

وأشار المحافظ إلى زيارته مقاطعة تدعى "تسالونيكى" باليونان للتعرف على خبرتهم فى القضاء على مشكلة القمامة ونقل تجربتهم فى هذا المجال، وكذلك الحفاظ على المبانى التراثية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور