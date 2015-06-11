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جامعة الزقازيق تتبنى إصلاح الجهاز الإدارى المصرى بمؤتمر شرم الشيخ اليوم

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جامعة الزقازيق تتبنى إصلاح الجهاز الإدارى المصرى بمؤتمر شرم الشيخ اليوم جامعة الزقازيق تتبنى إصلاح الجهاز الإدارى المصرى بمؤتمر شرم الشيخ اليوم
تنظم جامعة الزقازيق المؤتمر الأول فى إصلاح وتطوير الجهاز الإدارى للدولة كمدخل للتنمية المستدامة، فى الفترة من الخميس 11 إلى 13 يونيه 2015 بشرم الشيخ برئاسة الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر والدكتور خالد عبدالبارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقال الدكتور محمد غمرى الشوادفى أستاذ الإدارة وعميد كلية التجارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أمس إن المؤتمر يهدف إلى تشخيص الوضع الراهن من حيث ملائمة الجهاز الإدارى للتحديات والفرص التنموية، وتحديد الرؤية الاستراتيجية للجهاز الإدارى بما يتواكب مع الاقتصاد المصرى العالمى، وتقديم التوصيات العملية لتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق انطلاق التنمية .

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