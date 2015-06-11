"الأوقاف" بالإسماعيلية تنظم محاضرات للتوعية الدينية بالمساجد خلال رمضان

أعلن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم استعدت مديرية أوقاف الإسماعيلية لاستقبال هذا الشهر العظيم بإقامة ملتقى الفكر الإسلامى، وذلك بإلقاء محاضرات ببعض المساجد التى تم اختيارها، وتمثل جميع مراكز ومدن المحافظة.

ويقوم بإلقاء هذه المحاضرات نخبة ممتازة من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك بواقع 224 محاضرة خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لجميع المديريات والمصالح الحكومية بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات صحفية إلى أن المساجد التى سوف تشهد هذه المحاضرات هى: مسجد النادى بالإسماعيلية، وأبو المجد بإدارة الإسماعيلية، ومسجد النور المحمدى إدارة أبو صوير، مسجد الرحمة بإدارة القصاصين، مسجد الحمادة الجديد إدارة التل الكبير، مسجد عبد المنعم رياض إدارة فايد، المسجد الكبير بالقنطرة غرب، والمسجد الكبير بالقنطرة شرق.