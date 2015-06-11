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للأمهات.. لا تفطمى طفلك وهو مريض وإديله أكل خفيف بعد الرضعات

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للأمهات.. لا تفطمى طفلك وهو مريض وإديله أكل خفيف بعد الرضعات للأمهات.. لا تفطمى طفلك وهو مريض وإديله أكل خفيف بعد الرضعات
الرضاعة من أصعب وأمتع المراحل بعد الولادة، لأنها تزيد من الارتباط بين الأم والطفل، وعندما تأخذ الأم القرار بفطام الطفل، ينصحها الكثيرون بـ"بلاش تفطمى فى الصيف عشان النزلات المعوية استنى الشتا"، ولكن ما مدى صحة هذه العبارة وما تسمعه الأم من معلومات شائعة عن الفطام؟

حول هذا يشير الدكتور أحمد القبانى طبيب أطفال فى مستشفى الجلاء للولادة، أن بعض المعلومات الشائعة عن الفطام ومنه أنه فى فصل الصيف يتسبب فى الإصابة بالنزلات المعوية خطأ وليس لها أى أساس علمى واضح.

ويضيف: يجب الاهتمام بالحالة الصحية للطفل وفى حالة إصابته بالتهاب الحلق أو نزلات معوية ينصح بتأجيل موعد الفطام.

ويتابع د. أحمد، أن هناك قاعدتين للفطام وهما:
> أولا: الرضاعة طبيعية فقط دون دخول أى أطعمة للطفل يجب أن تستمر حتى 6 شهور.
> ثانيا : عدم الفطام إلا بعد سنة على الأقل.

وينصح طبيب الأطفال، بضرورة إدخال الوجبات الخفيفة كالسيرلاك أو الخضار المسلوق أو تفاح مسلوق، ولكن يجب الأخذ فى عين الاعتبار بضرورة أن تكون الوجبة بعيدة عن مواعيد الرضاعة .

يوضح د. أحمد، أن إدخال الأكل قبل 6 شهور أو إدخال اللبن الجاموسى قبل سنة يتسبب فى زيادة فرصة الإصابة بحساسية الجلد أو حساسية الصدر.

وينصح طبيب الأطفال، بضرورة الاهتمام أثناء تلك المرحلة بإعطاء الطفل الأطعمة الغنية بالكالسيوم كصفار البيض، والحليب فى حالة فطامه بعد عامه الأول.

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مصر 365