"مسعد" أمام الشورى: إنشاء 20 جامعة جديدة وجامعتين بسيناء والموازنة لا تكفي

وزير التعليم العالي: 1% يتم إنفاقها على التعليم.. ونستهدف الوصول لـ2.5%

كتب : محمد يوسف منذ 17 دقيقة

أعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إنشاء 20 جامعة جديدة، وسنبدأ بالمدن والمحافظات الحدودية ومنها إنشاء جامعتين في سيناء منه الفيروز في شمال سيناء والطور في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن جامعات مصر عانت كثيرا من قلة الدعم وأنشأت الكثير من الموارد الذاتية ومنها صناديق الخدمات وهي صناديق تؤدي خدمات وإن كان لابد من ضبطها وحصرها.

وقال مسعد، خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية والتعليم بمجلس الشورى لمناقشة موازنة التعليم والبحث العلمي اليوم، بحضور الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، إن هناك مشكلة لضعف أجور العاملين بالجامعات، واقترح إنشاء صندوق مركزي والجامعات دفعت العام الماضي 50% حافز إثابة وكل هذا زاد من الضغوط المالية، مطالبا بزيادة الدعم المقدم، خاصة للجامعات والكليات التي أنشئت حديثا.

وأشار إلى أن ما ينفق على التعليم نسبة إلى الناتج الإجمالي يقدر 1% ونستهدف أن نصل خلال السنوات العشر القادمة إلى 2.5%.

وقال محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم، إن موازنة 18 مليار للتعليم العالي هي موازنة ضعيفة، ولابد من زيادتها، مشيرا إلى أن اللجنة ووزارة التعليم العالي طالبت الجامعات بإرسال موازنة الصناديق الخاصة بكل جامعة لمعرفة موازنتها والمكافآت التي يحصل عليها قيادات الجامعات ولم يرد سوى جامعة واحدة هي جامعة الفيوم.

وطالب النواب، خلال الاجتماع، بكشف حجم الصناديق في الجامعات وتوحيد اللوائح للصناديق وأن 40% من حجم صناديق الجامعات تصرف مكافآت لقيادات الجامعات ورؤسائها وهو ما يجب الكشف عنه ومعرفة حجم هذه الصناديق التي تقدر بالمليارات ومعظم الصناديق لدعم الخدمة التعليمية وليس لتقديم الخدمة ولا يمكن اعتبارها موارد ذاتية.