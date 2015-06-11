عندك كرش؟.. اعرف أسبابه وإزاى تتخلص منه

الكرش مشكلة يعانى منها الكثيرون وذلك بسبب تراكم الدهون فى منطقة البطن، وبعض هذه الدهون توجد مع الإنسان منذ الصغر، وتزداد عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وهو ما يساعد على ظهور الكرش الذى يمثل قنبلة موقوتة فى حياة الشخص المصاب به.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب المؤدية لبروز الكرش، ومنها :

>1- عدم الحركة وتجنب ممارسة الرياضة.

>2- النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

>3- احتواء الطعام على الكثير من الدهون.

>4- الإصابة بنقص فى إفراز الغدة الدرقية.

>5- الإصابة بخلل فى وظائف الكبد.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن الكرش يتسبب فى فقدان الشخص لثقته بنفسه وهذا يجعله شخصا منطويا وإيضا يعوقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعى، وقد يكون من أهم أسباب الإصابة بمرض السكر والقلب وتعرض الشخص بالسكتة القلبية.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الكرش، ومنها:

>1- الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالسكريات كالمياه الغازية .

>2- ينصح بتناول الكثير من الماء على مدار اليوم.

>3- يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف ليمونة مرتين فى اليوم أثناء الاستيقاظ وقبل النوم مباشرة.

>4- التقليل من الأطعمة الغنية بالنشويات.

>5- ممارسة الرياضة ثلاث مرات فى الأسبوع وذلك للتخلص من الكرش.