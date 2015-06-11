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بالفيديو - قائد الزمالك يعتذر لحسام غالي

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بالفيديو - قائد الزمالك يعتذر لحسام غالي بالفيديو - قائد الزمالك يعتذر لحسام غالي

قدم حازم إمام قائد الزمالك اعتذاره لحسام غالي قائد الأهلي بعد ما بدر منه على خلفية إلقاء الأخير لشارة قيادة ناديه قبل أسبوعين.

وشهد لقاء الأهلي وحرس الحدود إلقاء حسام غالي لشارة قيادة الأهلي عقب طرده، قبل ساعات من ظهور حازم إمام يقبل شارة قيادة الزمالك.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج الملاعب اليوم بقناة الحياة "اعتذر لحسام غالي، وغضبت جدا بسبب هذا الموقف".

وأضاف "لم أشاهد مباراة الأهلي بسبب اقتراب انطلاق لقاء الزمالك والشرطة، وفؤجئت بين الشوطين بأحد الصحفيين يطالبني بالتصوير وأنا أقبل شارة قيادة الزمالك".

أوضح بأنه لم يقصد في البداية التهكم من إلقاء قائد الأهلي لشارة القيادة.

وأتم "حين ظهرت صورتي رفقة زملائي ونحن نقبل شارة قيادة الزمالك في اليوم التلي كنت أرد على من هاجموني بسبب الصورة الأولى".

شاهد اعتذار حازم إمام لحسام غالي

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فيديو اليوم السابع

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