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انتقالات في الجول – أنطوي على أعتاب الأهلي

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انتقالات في الجول – أنطوي على أعتاب الأهلي انتقالات في الجول – أنطوي على أعتاب الأهلي

اقترب الأهلي من حسم صفقة جون أنطوي مهاجم الشباب السعودي بعدما توصل النادي الأحمر لاتفاق مع اللاعب الغاني.

هداف الإسماعيلي السابق دخل رادار الأهلي هو والمهاجم مليك إيفونا، والنادي الأحمر يحاول التعاقد مع كليهما إن أمكن.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مليون دولار على الشباب مقابل خدمات أنطوي. وأن النادي السعودي موافق من حيث المبدأ.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود عقده بحسب ما أكده مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء لـFilGoal.com.

ملكات أنطوي

أنطوي مع الإسماعيلي كان يسجل هدفا كل 126 دقيقة، لكن بالدوري السعودي يزور الشباك مرة كل 143 دقيقة.

سجل أنطوي مع الدراويش 12 هدفا وصنع إثنين آخرين في 17 مباراة، ومع الشباب السعودي سجل فقط 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 14 مباراة.

معدله التهديفي إجمالا الموسم الحالي الذي أنهاه في المركز الخامس بالدوري السعودي هو هدف كل 139 دقيقة.

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